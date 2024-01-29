"السياحة" تشارك في معرض جدة الدولي لجذب السياحة العربية

تشارك وزارة السياحة والآثار فى معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2024، المقام في السعودية وهو يعد واحدًا من أهم المعارض السياحية التى تقام فى السياحة العربية، بمشاركة أكثر من 250 جهة محلية ودولية من هيئات سياحة وشركات من القطاع الخاص والطيران والفنادق والمنتجعات وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة.

أشارت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار إلى أن مشاركة الوزارة فى هذا المعرض تأتى لأهمية السوق العربى بالنسبة لمصر، إضافة للسوق السعودى والأهمية التاريخية والعلاقات الوطيدة بين القاهرة والرياض.

أضافت شلبي، لـ"الدستور"، أن السوق السعودى يعتبر من أهم الأسواق العربية الوافدة إلى مصر ويتصدر حركة السياحة العربية، لهذا نحاول من خلال مشاركتنا فى معرض السعودية مع عدد من شركات السياحة المصرية والفنادق لترويج وللكشف للسائح السعودى عن أشكال أخرى لزيارة مصر، إضافة إلى تعريفهم بالتسهيلات الممنوحة بتاشيرات الدخول إلى مصر.

أشارت إلى أنه يتم التسويق إلى المنتجات السياحية الجديدة، من بينها أن السائح السعودى يأتى لمصر من خلال شركات السياحة وليس بالصورة الفردية المعتاد عليها وستقوم هذا الشركات السياحية بحجز للسائحين السعوديين، خاصة الأسر السعودية الشقق الفندقية التى ستكون تحت إشراف وزارة السياحة لجذب مزيد من السائحين العرب لأم الدنيا.

إضافةإالى برنامج “عمرة بلس” لجذب المعتمرين بالأراضى المقدسة واستغلال قرب المسافة مع المملكة، لزياراتهم المزارات الدينية الإسلامية بالقاهرة، كما سنطلق منتج خاص بالقاهرة الفاطمية للسائحين بالخارج لزيارة مسارات جديدة لم يشاهدوه من قبل، خاصة في ظل التطوير الذى تقوم به الدولة فى معظم الأماكن الأثرية والمزارات الدينية بالقاهره حاليًا.

أوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع سياحة المؤتمرات بدعوة الشركات الكبرى لإقامة مؤتمراتها السنوية داخل مصر كما ستتيح لهم إقامة هذه المؤتمرات واحتفالتهم داخل الاماكن الأثرية كعنصر جذب لاستقطابهم.