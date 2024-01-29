الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سمير: لدينا خطة للنزول بالأعمار السنية لمنتخب الطائرة.. والتصفيات كانت فرصة الشباب

أحمد سمير
أحمد سمير

أكد أحمد سمير، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن الجميع بالمنتخب كان يستهدف تحقيق المركز الأول بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وهي التصفيات التي أقيمت على أرض مصر، وبالفعل نجح منتخب الفراعنة في ذلك.

وتابع: كان تركيزنا على مباراة كينيا بشكل أكبر من مباراة بوروندي، خاصة أن منتخب كينيا يتمتع بعدد من العناصر المميزة، كما أنها فرصة مهمة للاعبينا الشباب أن يكتسبوا خبرة من خلال هذه المواجهات قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية.

وأضاف: تصفيات المنطقة الخامسة كانت فرصة جيدة للاعبينا الشباب أن يكتسبوا خبرة خاصة أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، لديه خطة للنزول بالأعمار السنية للمنتخب الوطني مع وجود عناصر الخبرة الأساسية في المنتخب.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد معسكرات مغلقة استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية، وقد تشهد قائمة المنتخب ضم أسماء جديدة لم تتواجد في قائمة المنتخب بتصفيات المنطقة الخامسة.

منتخب الطائرة يهزم كينيا ويحصد المركز الأول فى تصفيات المنطقة الخامسة

وتمكن المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة من تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.
جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/23
25/16
25/15
وبذلك يؤكد الفراعنة تأهلهم إلى دور الألعاب الإفريقية التي من المقرر أن تقام مارس المقبل، في مدينة أكرا بدولة غانا.

وكان قد فاز منتخب مصر للرجال على منتخب بوروندي بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة فاز منتخب كينيا على بوروندي أيضًا.

يذكر أن منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة حقق المركز الأول بتصفيات المنطقة الخامسة بعد الفوز على كينيا في مباراتي التصفيات بنتيجة 3/1، وحسمن التأهل أيضًا لدورة الألعاب الإفريقية.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:  ياسين محمد- أشرف اللقاني- أحمد صابر- رضا هيكل- سيف عابد- هشام يسري- عبدالرحمن سعودي- محمد عثمان- عبدالرحمن الشحات- محمد مجدي- عمر شريف- محمد مصطفى لعبة- عبدالرحمن الحسيني- محمد عسران- أحمد عزب- حمزة الصافي- يوسف خالد- محمد رضا- عبدالله نصر شعبان- ياسين أشرف أبوالحسن.

المنتخب المصري إلاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مصر للكرة الطائرة أكد أحمد سمير المدير الفني

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