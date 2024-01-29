الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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5 أنواع من النرجسية.. وكيف يمكن إثارتها؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

«النرجسية» هي اضطراب في الشخصية حيث يبدأ الشخص في التفكير بشكل كبير في نفسه. إنهم يعتقدون أنهم يجب أن يكونوا مركز الاهتمام في جميع الأوقات، كما أنهم يرفضون الآخرين بشدة. إنهم يفتقرون إلى التعاطف، ويعتقدون أن الآخرين أقل شأنا ويحتاجون إلى إعجاب الآخرين طوال الوقت. لا يستطيع النرجسيون التعامل مع النقد أو ردود الفعل بطريقة صحية. كتب: "قد يُنظر إلى الشخص الذي يبحث باستمرار عن الاهتمام، والأنانية، والرغبة في الثناء، على أنه نرجسي، ويظهر سلوكيات معينة مرتبطة باضطراب الشخصية النرجسية (NPD).

النرجسية الخبيثة: ليس لديهم حس أخلاقي ولا يبالون بكونهم على حق من الناحية الأخلاقية تجاه الآخرين أو تجاه أنفسهم. كما أنها ضارة بطبيعتها.

النرجسية المجتمعية: لديهم نظرة متضخمة لأنفسهم ويتعلقون بشدة بفكرة الإعجاب بأنفسهم لدرجة أنهم لا يستطيعون التفكير فيما هو أبعد من أنفسهم على الإطلاق.

النرجسية العدائية: في هذا النوع من النرجسية، ينخرط الشخص باستمرار في أنماط سلوكية حيث يقلل من شأن الناس، ويضللونهم، ويستغلونهم لتحقيق مكاسب خاصة بهم.

النرجسية السرية: هم ذوو طبيعة دفاعية وهشة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقد والتعليقات. لا يمكنهم التعامل مع النقد بطريقة صحية ويكون لديهم رد فعل متفجر تجاه ذلك.

يتم إثارة النرجسيين بسهولة شديدة. وأضاف المعالج أن "إدارة العلاقات مع النرجسيين تتطلب دراسة متأنية للحدود واستراتيجيات الاتصال". فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن أن تثير النرجسي.

النقد المتصور: حتى لو كان النقد بناء بطبيعته، فإنه يمكن أن يثير النرجسي إلى درجة أنه يبدأ في التصرف بعدوانية ودفاعية.

تحديات التفوق: عندما يواجه النرجسي أي شيء يمكن أن يتحدى تفوقه المتصور أو صورته الذاتية، يمكن أن يتم تحفيزه.

عدم الإعجاب: عدم الإعجاب أو الاهتمام يمكن أن يجعل النرجسي دفاعيًا وعدوانيًا وغاضبًا.

الفشل أو الرفض: قد يؤدي الفشل في شيء ما أو التعرض للرفض إلى تحطيم صورتهم الذاتية المتضخمة، مما يؤدي إلى محفزات.

فقدان السيطرة: النرجسيون يحبون السيطرة على كل شيء. عندما يشعرون أنهم يفقدون السيطرة، يبدأون في الانفعال.

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