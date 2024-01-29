القبض على مالك شركة مقاولات امتنع عن رد 10 ملايين جنيه بالشرقية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للمقاولات العمومية، مقيم بمحافظة الشرقية، بإبرام عقود مع إحدى الشركات القابضة للنقل البحري والبري بإجمالي مبالغ بلغت 14 مليون جنيه.

وتبين أنه قب استلام المتهم لقيمة العقود امتنع عن استكمال تنفيذها وقام برد مبلغ 4 ملايين جنيه، وامتنع عن رد باقى المبلغ 10 ملايين جنيه من قيمة تلك العقود والاستيلاء عليها دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.