الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهمين بالاتجار في العملة

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية».

كما تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية».

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية امن القاهرة أمن الجيزة وزارة الداخلية

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