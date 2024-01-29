القبض على متهمين بالاتجار في العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية».

كما تم ضبط عامل بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية».

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفـية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.