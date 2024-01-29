الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 115 سلاحًا وتنفيذ 70 ألف حكم خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 115 قطعة سلاح ناري، و248 قضية مخدرات، وتنفيذ 70672 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 115 قطعة سلاح ناري بحوزة 99 متهمًا.

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 70672 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 248 قضية مخدرات مع 268 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 13 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 29 متهمًا».

وتابعت: «فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 270 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22370 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

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