الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يوافق على اكتتاب مصر في التجديد الـ16 لموارد صندوق التنمية الإفريقي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي.

 تطوير سعات تخزين صوامع القمح          

كان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة، اليوم أيضًا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.  

واستعرض النائب حسن عمار، مقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الجلسة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصي عالمي يبلغ ستة وخمسين مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56.742.858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية موارد صندوق التنمية الأفريقي صوامع القمح الوكالة الفرنسية

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