الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

إدارة الحرب الكيميائية
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة

وقع اللواء أح  سامى مصطفى مدير إدارة الحرب الكيميائية والأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون يهدف إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى وتبادل الإستشارات الفنية فى العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية، فضلًا عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى الإرتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أساتذة وعمداء الكليات بجامعة القاهرة.

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