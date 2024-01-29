الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الكهرباء يستقبل نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني لبحث الربط الكهربائي

جريدة الدستور

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيدة الكسندرا سودوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانية لبحث سبل التعاون بين مصر واليونان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء. 

يأتي ذلك تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانيات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي. وأشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لاتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا. 

كما أكد شاكر أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة، مؤكدًا على أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة وخاصةً الطاقات المتجددة، والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول والأطراف المعنية.

واشار خلال الاجتماع إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

ولفت إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2030.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددةحيث يمكن لمصر نظريًا انتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس.

وأشادت الكسندرا سودوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني  بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأضافت أن هذا المشروع يحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، وأن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان فضلًا عن تحقيق مزايا لهما وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة وزير البيئة والطاقة اليوناني الربط الكهربائي

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