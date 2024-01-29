الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. افتتاح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية ويشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وبفندق سفير بالدقي. 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يأتي من خلال التعاون مع مجلس الأعمال اليمني ويشارك فيه ٣٠ عارض من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركه من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من ٣٠ يناير حتى ١ فبراير.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم. 
 

إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية 

وأكد محافظ الجيزة أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

ولفت إلى أن المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

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