"سيسيه" يؤكد صعوبة مواجهة السنغال أمام كوت ديفوار في أمم أفريقيا

أكد أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، أنه يرفض الحديث عن كونه يتولى تدريب أفضل فريق في تاريخ أسود التيرانجا، مشيرا إلى أنه لو خسر حامل لقب كأس أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار في دور الستة عشر للبطولة القارية غدا الاثنين، فإنه سوف يعاني لأنه خرج من البطولة.



وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في 2021 تحت قيادة سيسيه، قبل أن يفوز الفريق بجميع مبارياته الثلاث في نسخة كوت ديفوار 2023.



وبسؤاله عما إذا كان يحظى بأفضل فريق في تاريخ منتخب السنغال، أجاب سيسيه: "من الصعب الحديث في هذا الصدد".



وأضاف: "لا أحب الحديث عن نفسي، بإمكان الأخرين الحديث عنا وعما نفعله".



وأوضح: "الآن ليس وقت التقييم لأننا في منتصف البطولة، ما يهمنا هو مباراة الغد، لأنه لو سارت الأمور بشكل سيء،سوف نعاني جراء الخروج من البطولة ".



واستطرد: "فريقنا يعيش مرحلة جيدة بعد ثلاث مباريات، حققنا نتائج جيدة في مرحلة المجموعات، وأنا راض عن ذلك".



وأكد: "سنخوض مباراة غاية في الصعوبة، إذا فزنا سنواصل المغامرة، وإذا خسرنا سنعود إلى الديار".



وتابع: "لقد تأهلنا بتسع نقاط والمنافس صعد بثلاث نقاط، هذا لا يهم، الآن بطولة جديدة بدأت، كوت ديفوار تبقى فريقا كبيرا في أفريقيا، ويملك لاعبين جيدين".



وختم بالقول: "الخسارة في أخر مباراتين تبقى مجرد صدفة، سيظهرون أداء مغايرا أمام جماهيرهم".

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