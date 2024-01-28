الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفوض الأونروا: نقدر الدور الحيوى لمصر فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى بغزة

فيليب لازاريني مفوض
فيليب لازاريني مفوض الأونروا

أعرب فيليب لازاريني مفوض الأونروا عن تقديره البالغ للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا، دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

ولفت شكري إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

مفوض الأونروا مصر فلسطين غزة قطاع غزة دور مصر

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