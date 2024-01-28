رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع جوميز لتدريب الفريق

أكد مصدر داخل نادي الزمالك الاستقرار على التعاقد مع البرتغالي خوسيه جوميز لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق مع المدرب على كل التفاصيل في عقده ويتبقى فقط إرسال تذاكر الطيران له.

وأشار إلى أن جوميز لم يوقع حتى الآن ولم يوقع عبر الإيميل وسيتم التوقيع في القاهرة بعد وصوله.

وواصل: "العقد سيكون لمدة موسم ونصف الموسم، وسيصل قيمة راتبه إلى 70 ألف دولار بجانب مساعديه وسيكون هناك اثنان مساعدان معه".

وأوضح أن المدرب ينتظر إرسال تذاكر الطيران له من جانب إدارة الزمالك وحضوره للقاهرة للتوقيع بشكل رسمي.