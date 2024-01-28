"الفركة اليدوية" قبلة الزوار بمعرض الكتاب.. ومسئول: "نفتخر بالصناعة المصرية"

يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ55، والمُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمعه الخامس، فاعلياته لليوم الرابع على التوالي، والذي شهد توافدًا كبيرًا للزوار منذُ يومه الأول الخميس الماضي 25 يناير 2024.

وشهد جناح "أيادي مصرية" إقبال الزوار من مختلف الجنسيات، على مشغولات "الفركة اليدوية" (المفروشات التراثية)، في رابع أيام المعرض الدولي للكتاب، والمقرر انتهاء فاعلياته يوم 6 من فبراير 2024.

وقال "أحمد" أحد المنظمين لجناح "أيادي مصرية"، إنَّ المشغولات اليدوية جميعها صناعة مصرية، مؤكدًا تحقيق نسبة مبيعات عالية، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مستكملاً:"المعروضات لاقت استحسان جمهور معرض الكتاب، ونفتخر دائمًا بالصناعة المصرية".

توافد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، على جناح "أيادي مصرية" لشراء فوانيس رمضان المصنوعة من الخشب والخوص المصري، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والمقرر هلاله في مارس المُقبل 2024.

ويحتوي جناح "أيادي مصرية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بنسخته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، على العديد من المشغولات اليدوية، والتي لَاقت إقبالاً كبيرًا من قبل زوار معرض الكتاب في يومه الرابع.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير - 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.