الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تحصل على تمويل السلع المعمرة من البنوك؟

أموال
أموال

تقدم البنوك برامج مختلفة لتمويل السلع المعمرة، تيسيرًا على العملاء في الحصول على السلع المعمرة بأسعار مناسبة لهم، وخاصة في ظل ارتفاع أسعارها، وتختلف شروط الحصول على تمويل السلع المعمرة من بنك لآخر، ويرصد الدستور أبرزها في التقرير التالي:

كيف تحصل على قرض السيارة من 3 بنوك في مصر؟

شروط الحصول على السلع المعمرة من بنك مصر

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.

أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

 

الشروط العامة لمنح القرض:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض 500000 جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض أسعار السلعة / السلع معتمدا من المورد او الموردين المتعاقدين مع البنك.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري ( في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة:

 

صورة البطاقة الضريبية.

ترخيص / تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش

بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات)

تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة اصرف المعاش بالتحويل)

شروط الحصول على السلع المعمرة من بنك القاهرة:

يمنح البنك تمويل السلع المعمرة بسعر عائد متناقص حسب نوع وظيفة العميل (حكومي أو خاص)، وإمكانية تحويل الراتب للعميل، كما تصل قيمة القرض الشخصي إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى لقيمة القرض، وتسجل مصاريف الإدارية نحو 2.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة، ويتراوح عدد سنوات سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات.

شروط الحصول على السلع المعمرة من بنك QNB:

يقدم البنك قرض السلع المعمرة بسعر عائد متناقص حسب نوع وظيفة العميل (حكومي أو خاص)، ويرتبط قيمة القرض الشخصي بالحد الأقصى للدخل الشهري، كما تصل المصاريف الإدارية إلى 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض بحسب نوع ضمانة القرض، أي بضمان تحويل الراتب أو بدون،ويتراوح عدد سنوات سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.

تمويل السلع المعمرة البنوك بنك مصر قرض بنك القاهرة بنك QNB شروط الحصول على السلع المعمرة

مواد متعلقة

كيف تحصل على قرض السيارة من 3 بنوك في مصر؟

كينيا تتوصل مع صندوق النقد إلى قرض بـ934 مليون دولار

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة