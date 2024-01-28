وظائف خالية بـ"النظافة والتجميل" في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة احتياج الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسائقين درجة أولى ودرجة ثانية مهنية، وطالبت الراغبين في التقدم للوظيفة التوجه لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية - قسم التعيينات).

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع اصطفاف المعدات والآلات بالمراكز والمدن والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.



وتابع المحافظ جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بلغت ٨٦٥٠م.



وقام مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ ٣ قرارات إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولآية الآثار بقرية ميت رهينة علي مساحه ٥٥٠ م٢ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة ٨١٠٠م بقرية بني سلامة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات من نقاط التجمع التي تم رصدها بطريق ترسا الكونيسة وطريق أرض العبودة بالوحدة المحلية بمنيل شيحة وتمهيدها ورفع كفاءتها وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.