منير فخرى عبدالنور: حوار مصر وإيران يجب أن يتسع لحل الأزمات الإقليمية (فيديو)

أكد وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، على أهمية الاتصال المباشر بين مصر وإيران لتعزيز الحوار والتعاون بين البلدين.

وقال عبد النور، في حواره مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "سي بي سي" إن الحوار المصري الإيراني يجب أن يتسع ليشمل القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمات الجارية في البحر الأحمر.

وعبر عبد النور، عن قلقه من الوضع الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تحتاج إلى حلول جذرية وشاملة، وأنها تنعكس سلبا على معيشة المواطنين.