جهود الحكومة المصرية في دعم وتطوير محطات المياه والصرف الصحي

تشكل محطات المياه عنصرًا أساسيًا في توفير إمدادات المياه الآمنة والنقية، وتلعب دورًا حيويًا في تحسين جودة حياة المجتمع، وتشهد مصر حاليًا تحولًا حكوميًا طموحًا نحو تطوير وتحديث محطات المياه بهدف تلبية احتياجات السكان وتعزيز استدامة موارد المياه، في هذا السياق، نستعرض جهود الحكومة المصرية في تحسين البنية التحتية لمحطات المياه وكيفية تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.

نفذت الحكومة المصرية عدة محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يوميًا بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يوميًا.

كما نفذت أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة والتى تعمل على تنقية حوالي 136 ألف متر مكعب من المياه يوميًا من خلال محطتين يعملان على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بتكلف تصل الى 2.5 مليار جنيهًا، بالإضافة إلى 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يوميًا إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة.

كما تبنت الحكومة المصرية خطة لزيادة محطات التحلية فى مصر، وتنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يوميًا.

مشروعات تحلية المياه

محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر

توجد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر فى الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط، وتقام على مساحة 1500 فدان، وتخدم هذه المحطة قطاع كبير من القاهرة الكبرى، ولم يقف المشروع عند هذا الحد بل هناك خطة للتطوير لتصبح هذه المحطة الأولى بالعالم بعد أن يصل إجمالى المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب يوميا في عام 2026.

محطة العين السخنة لتحلية المياه

تعد محطة تحلية المياه العين السخنة، أكبر محطة تحلية مياه في العالم، وتعمل على تنقية 136 ألف متر مكعب يوميًا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، وتقوم المحطة على مأخذ بحرى مكون من خطين، بقطر 1700 مم، وبطول 350 مترا، يعمل على سحب مياه البحر المالحة، في حين يقوم الخط الثانى بطرد المياه المرتجعة من المحطة الى البحر مرة أخرى بعمق 21 مترًا.

محطات تحلية المياه بسيناء

تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة تحلية مياه بجميع المحافظات الساحلية منذ 2014 من بينها 20 محطة على أرض سيناء، وتم الانتهاء من نسبة 65% بطاقة إنتاجية 600 مليون متر مكعب سنويًّا وتكلفة 13 مليار جنيه.

محطة شرق بورسعيد

تعتبر من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 150 ألف م3 لتلبية احتياجات المدينة بطاقة 100 ألف م3/ى لخدمة المنطقة الصناعية بميناء شرق بورسعيد، بطاقة 50 ألف م3/ى، ويمكن زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ألف م3/ى..لخدمة المدينة، والمنطقة الصناعية.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

تعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم تمثل هذه المحطة أهمية كبيرة فى تحقيق الاستخدام والتوظيف الأمثل للمياه خاصة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى، كذلك سيتم استخدامها فى استصلاح الأراضى الزراعية فى الصحراء ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهو ما يسهم فى تعزيز قطاع الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساعد على تعزيز الأمن الغذائى لمصر.