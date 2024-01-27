أحمد بهي الدين: معرض القاهرة للكتاب رقم 1 عالميا.. والخطيب: أصبح مركزا ثقافيا دوليا

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتل المركز الأول الآن على مستوي العالم من حيث عدد الزوار الذي بلغ العام الماضي نحو 4 ملايين زائر من مصر والمنطقة العربية.

وكشف البهي في حوار مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة في برنامج "رسالة وطن" على الراديو 9090 عن أن معرض القاهرة الدولي هو أقدم معرض دولي للكتاب في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وفي طريقه الأعوام المقبلة للتفوق على معرض فرانكفورت الدولي الذي يحتل المرتبة الأولي في العالم من حيث تجمع صُناع دور النشر فيما يحتل القاهرة الدولي المرتبة الأولي من حيث الزوار وحجم الفعاليات الثقافية والتراثية، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام به 4 آلاف دار نشر وهو لم تعرفه المنطقة من قبل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب أن معرض الكتاب يبني كل عام على نجاحه العام السابق ويطور من أفكاره لأن الهدف أن يُصبح مركزا وساحة تنويرية عالمية وليس مقرا لبيع الكتب فقط.

من جانبه قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد طفرة كبيرة في هذه الدورة والدورة السابقة له عام 2023 و2024.

وأضاف الخطيب خلال تقديمة برنامج "رسالة وطن" على الراديو 9090 أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح مركزا ثقافيا عالميا بالمستوي الثقافي الذي يُقدمه خاصة بعد توجيه الدعوات لعدد من كبار الكُتاب والمثقفين في العالم لا سيما حضور قرينة ولي عهد النرويج في أول ندوة بالمعرض بعد الافتتاح مباشرة والتي تناقلتها وسائل الاعلام العالمية.