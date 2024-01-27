السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الخلافات المالية" تُنهي حياة حارس عقار على يد عاملين بالإسكندرية

طعن بسكين
طعن بسكين

لقى حارس عقار مصرعه فى مشاجرة مع عاملين اثنين، على إثر خلافات مالية بينهم بمحافظة الإسكندرية..

 

 تلقى قسم شرطة أول بالعامرية بمديرية أمن الإسكندرية  بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة بين (زوجها "حارس عقار، عاملان - مقيمان بدائرة القسم) لخلافات مالية بينهم، تعديا خلالها على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته بجرح قطعي بالجسم بسلاح أبيض "سكين" وتُوفـى عقب ذلك متأثرًا بإصابته، واتهمت سالفي الذكر بالتسبب في وفاة زوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حارس عقار مشاجرة خلافات مالية محافظة الاسكندرية وزير الداخلية

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