نقاط حول خطاب الرئيس

في احتفاليه عيد الشرطه يوم ٢٥ يناير استمعت جيدا لخطاب السيد الرئيس.. كالعاده بعد ان قام سيادته بتهنئه الشرطه وقياداتها بعيدهم السنوي تكلم سيادته عن مشاكلنا الداخليه وعن احداث غزه الاخيره.

وليسمح لي القارئ بإلقاء الضوء علي نقطتين رئيسيتين فيما يتعلق بمشاكلنا الداخليه.

النقطه الاولي هي اشاره السيد الرئيس بأننا خسرنا في احداث يناير ٢٠١١ مايقرب من ٤٥٠ مليار دولار مابين تعطل تام للعماله وتوقف للانتاج وحرب ضروس ضد الارهاب في سيناء وفي كل محافظات مصر دون استثناء.

ورغم ان الدولار كانت قيمته ايامها هو سبعه جنيهات فقط الا ان المبلغ كان من الضخامه بحيث لا يتحمله اقتصاد اي دوله حتي لو كانت دوله عظمي.

النقطه الثانيه التي اثارها السيد الرئيس وهي انه طالما وارداتنا اكثر من صادراتنا فسوف تستمر ازمه الدولار.. وهي حقيقه اقتصاديه بديهيه واري ان تركز الدوله جهودها لتحسين وزياده المنتج المصري وتسويقه داخليا وخارجيا وان تصدر قرارات استثنائيه بقصر الاستيراد علي بعض السلع الغذائيه الرئيسيه وكذلك مستلزمات المصانع وقطع غيارها.. وان تحظر استيراد الكماليات او مايسمي بالسلع الاستفزازيه لمده سته اشهر علي الاقل.. فما معني ان نري في الاسواق الموز المستورد رغم ان الموز المحلي ارخص واطعم.. كذلك انواع الجبن الفرنسيه والفاكهه الاسيويه والتي تعرض باسعار فوق مستوي المواطن العادي.. استفزني ايضا ان اري احد انواع المكرونات المستورده بسعر الكيلو ١٥٠ جنيها بينما لايتجاوز النوع المصري منه سعر الكيلو ١٥ جنيها !! والامثله كثيره ولا حصر لها.

وفي الوقت نفسه يعاني المواطن المصري المسافر للخارج من وقف بطاقته الائتمانيه وعدم قدرته علي سحب نقوده حيث ان المسموح له بسحبه لايكفي اجرا للفندق لليله واحده..

قرار وقف استيراد السلع المستفزه سيعيد الدولار بلاشك الي صوابه وسينعش الجنيه المصري ويعيد له الحياه والاستقرار.

كلنا امل في قرارات اقتصاديه حكيمه ورادعه فتوفير الامن الغذائي لكل المواطنين من اهم اسباب استقرار الامن القومي في البلاد.

حفظ الله مصر وشعبها.. وهدي حكامها لما فيه صالح المواطن من اجل حياه كريمه لا يعاني فيها في الحصول علي المأكل والمسكن والتعليم والدواء.