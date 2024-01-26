الوضع آمن.. الدولة تسدد تريليون جنيه من الديون فى 3 أشهر

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر سددت ما يقرب من تريليون جنيه من ديونها، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بين فوائد وأقساط دين داخلية وخارجية، لتصل بذلك نسبة الفوائد المسددة والأقساط المسددة إلى الناتج المحلى لـ٤٪ و٣.٩٪ بالترتيب.

وأوضح «الإحصاء» أن إجمالى الديون المسددة بلغ ٩٣٥.٢ مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، موزعة بين ٤٧٧.٥ مليار جنيه فوائد مسددة، و٤٥٧.٧ مليار جنيه أقساطًا مسددة.

واستحوذت الديون المحلية على النصيب الأكبر من إجمالى خدمة الدين بنحو ٨١٨.٣ مليار جنيه، منها ٤٣٣.٩ مليار جنيه فوائد الدين الداخلى، و٣٨٤.٤ مليار جنيه أقساط الدين الداخلى، فيما سددت مصر ١١٦.٩ مليار جنيه من الديون الخارجية، منها ٧٣.٣ مليار جنيه أقساط الدين الخارجى، و٤٣.٦ مليار جنيه فوائد الدين الخارجى.

وأشار الجهاز كذلك إلى ارتفاع إنفاق الدولة على مخصصات الحماية الاجتماعية بأكثر من ٥٠٪، لتصل إلى ٩٥.٢ مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ٦٣ مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها ٣٢.٢ مليار جنيه.

وسجلت مخصصات الدعم وحدها زيادة تخطت الـ٤٢.٨٪، لتقفز من ٢١ إلى ٣٠ مليار جنيه. وجاءت مخصصات دعم السلع التموينية فى المرتبة الأولى بين مخصصات الدعم بنحو ١٨.٣ مليار جنيه، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ١٦.٨ مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

كما شهد حجم الإنفاق على الأجور ارتفاعًا إلى حدود ١١٨ مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ٩٧.١ مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، نتيجة تمويل الزيادات الأخيرة فى رواتب العاملين فى الدولة، وفتح باب التعيين فى العديد من الوظائف بجهات حكومية.