كبير مسؤولي منصة الدفع والتسوية بالعملات الإفريقية: مصر شريك بالغ الأهمية لتعزيز التبادل التجاري

قال "مايك أوجبالو"، كبير المسئولين التنفيذيين بمنصة نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا PAPSS إن مصر شريك بالغ الأهمية على طريق تفعيل منصة الدفع والتسوية التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بالعملات الوطنية بين الدول الإفريقية، مما يقلل الاعتماد على الدولار والعملات الصعبة.

وشدد أوجبالو - في تصريحات صحفية - على أهمية انضمام مصر للنظام كونها ثاني أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، مضيفًا: "لا يمكننا أن نصمم أو ننفذ نظاما للدفع بالنسبة لعموم القارة من دونها".

وأضاف: "جمعتنا طاولة المناقشات مع نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، وقطعنا شوطا كبيرا في مفاوضات الانضمام الرسمي من جانب مصر، حيث كان واضحا تماما بالنسبة إلينا منذ اليوم الأول الاهتمام الشديد الذي أبدته مصر بوضع نظام يتيح التسوية للصفقات التجارية بين الدول الأفريقية بالعملات المحلية".

وقال: "الآن وقد انتهينا من تصميم هذه المنصة، فقد مضينا قدما في محادثاتنا مع مصر باتجاه الاتفاق تمهيدا لتنفيذه، ونعتقد تماما أنه خلال العام الجاري 2024 ستنضم مصر إلى نظام الدفع والتسوية PAPSS، وسيكون تطبيق النظام انطلاقا من البنك المركزي المصري، حيث سيعلن مجلس المحافظين الانضمام، ومن ثم ستنضم البنوك التجارية".

توقيع البنك المركزي المصري لاتفاق المشاركة في نظام الدفع والتسوية

وأشار إلى أن الخطوة الأكثر أهمية المرتقبة من مصر هي توقيع البنك المركزي المصري لاتفاق المشاركة في نظام الدفع والتسوية، حيث أن هذا الأمر مازال قيد المراجعة في الوقت الحالي، وبمجرد توقيع هذا الاتفاق تصبح مصر عضوا.

ومنصة نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا PAPSS "Pan-African Payment &Settlement System" طورها بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسم بنك)، وبدءًا من يونيو 2022 انطلقت منصة PAPSS رسميًا من 8 بنوك مركزية و28 بنكًا تجاريًا، كما أنه من المأمول أن تسجل بها جميع البنوك المركزية الإفريقية بحلول نهاية عام 2024 وجميع البنوك التجارية الإفريقية بحلول عام 2025.

ومؤخرًا قررت 5 مجموعات مصرفية تجارية إفريقية متعددة الجنسيات كبرى موجودة في حوالي 40 دولة تنفيذ النظام في جميع فروعها في أنحاء إفريقيا.

واعتمدت جميع البنوك المركزية عشر في منطقة البحر الكاريبي بالإجماع نظام Pan-African Payment and Settlement System، المعروف اختصارا ب PAPSS، باعتباره النظام المفضل لمعالجة تسوية المعاملات التجارية البينية في منتدى التجارة والاستثمار الإفريقي الكاريبي الثاني ACTIF23 الذي استضافته مدينة جورج تاون في غيانا نوفمبر الماضي.