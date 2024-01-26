أمريكا تفتح قناة مع إسرائيل بشأن مقتل المدنيين فى غزة

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة فتحت قناة مع إسرائيل لبحث مخاوف واشنطن بشأن حوادث في غزة قتل فيها مدنيون أو أصيبوا في عمليات للجيش الإسرائيلي وكذلك استهداف منشآت مدنية.

وفتحت القناة بعد اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر، عبر فيه الوزير عن قلقه بشأن التقارير "المستمرة" عن ضربات إسرائيلية تسفر إما عن إصابة مواقع تابعة لمنظمات إنسانية أو ضرب عدد كبير من المدنيين.