مطار العريش يستقبل 8 طائرات تحمل 162.5 طن من المساعدات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، مساء اليوم الخميس، 8 طائرات تحمل 162.5 طن من المساعدات لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء -في تصريح صحفي- إن المطار استقبل طائرة قطرية محملة بـ29.5 طن من المواد الغذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، وطائرتين من دولة الأردن محملتين بـ23 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، و5 طائرات إماراتية محملة بـ 110 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية و32 برميل وقود مقدمة من منظمة الغذاء العالمي والهلال الأحمر الإماراتي لصالح المستشفى الميداني في قطاع غزة.

تفريغ شحنة الطائرات تمهيدًا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في العريش

وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ شحنة الطائرات تمهيدًا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش.. تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغت 519 طائرة من بينها 424 طائرة حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 95 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية عربية ودولية.