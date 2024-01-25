الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفع حياته ثمنا لـ"الشيشة".. تفاصيل مؤلمة فى مقتل شابا بـ5 طعنات فى قنا

سكين
سكين

"ابنهم كسرلي الشيشة ولما روحت اشتكي لأبوه قتل ابني".. حالة انهيار وبكاء أصابت خمسيني أثناء إدلائه بأقواله في جريمة مقتل ابنه على يد جارهما؛ بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال. 

وقال الأب أحد أطراف المشاجرة، أن أطفال جيرانه كسروا زجاج الشيشة له وعندما ذهب لمعاتبة أبائهم نشبت مشاجرة بينهم وأسرع ابنه لانقاذه ففوجئ بجاره يخرج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد له ٥ طعنات أردته قتيلًا في الحال. 

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء مأمور القسم يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران أسفرت عن مقتل الشاب "إبراهيم.ع.م"، في الثلاثينات من العمر على يد جاره في عزبة حامد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم قنا إلى مكان الواقعة، وتم القبض على "م.ع" المتهم في ارتكاب الجريمة وقتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما على لعب الأطفال الذين كسروا زجاج الشيشة بالأحجار أثناء إلقائها على بعضهم، وعندما ذهب والد المجني عليه لمعاتبة جيرانه حدثت مشادة بينهم، فجاء نجله مدافعًا عن والده فقُتل على يد المتهم بـ5 طعنات سلاح أبيض "مطواة".

تم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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