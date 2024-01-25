7 طرق لإحياء العلاقة العاطفية المكسورة مرة أخرى

العلاقات العاطفية مهما بدت قوية على السطح، فهي حساسة وتحتاج إلى تغذية وتفهم من الطرفين، في بعض الأحيان، قد تواجه العلاقة العزيزة انتكاسة مفاجئة، مما يترك ندوبًا عميقة وقد يبدو من الصعب إصلاحها.

قد تؤثر العوائق الظرفية على نسيج العلاقة، لكن النية الصادقة لإحياء الرابطة يمكن أن تساعد وتشفى، الخطوة الأولى نحو إصلاح العلاقة هي الاستعداد للعمل على العوامل القابلة للتعديل التي أضرت بها في المقام الأول، وقد يتطلب الأمر تحسين الذات والتأمل وفهم الأشياء من وجهة نظر شخص آخر، ولكن في النهاية الحب العميق والالتزام الذي تشاركه مع شريكك هو الذي يمكن أن ينقذ العلاقة المكسورة.

وحسب موقع Hindustan times صرحت المعالجة النفسية تشيسا اندرو قائلة: "إن العلاقة المكسورة تؤدي إلى كسر إحساس الناس بالاستقرار والحميمية والأمل والإيمان بالروابط الدائمة في وقت واحد، وتحت الهزات العاطفية تكمن أضرار ما بعد الصدمة الناجمة عن الخيانة، من اضطرابات الشهية أو النوم إلى انخفاض المناعة، وصدمة حسرة القلب والحياة إن الإصلاح الشامل يضغط على أجساد التكيف مع التغيير العميق، فالشعور بالضحية أو الخيانة أو التخلي يمكن أن يفسح المجال للمرارة والرغبة في الانتقام وغريزة إلقاء اللوم بدلاً من القبول عدم القدرة على التركيز والضباب الذهني وسوء اتخاذ القرارات وإدمان الإلهاء واليأس من المستقبل، وإن إحياء العلاقة بعد مثل هذا الألم يتطلب وجود شخصين راغبين ومتأملين يتواصلان من خلال الألم القديم لإعادة اكتشاف سبب اجتماعهما في المقام الأول وليس استئناف الأنماط الضارة".

7 طرق لإعادة إحياء العلاقة المكسورة

وفيما يلي 7 طرق لإحياء العلاقة المكسورة كما اقترحها الدكتورة تشيسا اندرو.

1- الشفاء الفردي أولًا

من المحتمل أن يحمل كلا الطرفين اللوم والحزن والاستياء بسبب الثقة التي تم خيانتها والتي يجب معالجتها قبل أن تصبح المصالحة الحقيقية ممكنة، المعالجة بشكل منفصل عن طريق التفكير أو العلاج أو مجموعات الدعم تمنع الإرهاق من خلال التنقل بين الآثار معًا، فالتسرع في العودة معًا قبل الأوان يمكن أن يصبح سامًا.

2- الاعتراف صراحة بأفعال الماضي الضارة

يحتاج الشركاء إلى مساحة لشفاء الجروح التي عانوا منها قبل الدخول في علاقة مستقرة، قد يتطلب هذا العديد من المحادثات الصعبة التي تسمح بالصدق الفائق بروح التفاهم وليس الحكم أو الانتقام.

3- الالتزام بالتحسينات الذاتية الضرورية

الإدمان، الإهمال، عدم الأمانة أو غيرها من السلوكيات الضارة التي أضرت بالعلاقة يجب أن تظهر تغييرات طويلة المدى أولًا من خلال إجراءات يمكن التحقق منها مثل إكمال عملية إعادة التأهيل، والحفاظ على الشفافية، وما إلى ذلك قبل أن يشعر الشريكين بالأمان.

4- إعادة بناء الثقة المكسورة ببطء

لا يوجد حل سريع للقلب المحطم بعد الخيانة، يجب على الشريك المتسبب في هذا الجرح بكل تواضع أن يستعيد مصداقيته من خلال أدلة ثابتة على الولاء والمتابعة والتوافر العاطفي والمساءلة.

5- مناقشة التغييرات العملية المطلوبة

يجب على كلا الشخصين تحديد العادات الفردية والعلاقية التي مكنت من الخلل الوظيفي والإهمال وخيانة الأمانة وما إلى ذلك، ثم التفاوض بشأن حدود محددة والمبادرات الاستباقية اللازمة للمضي قدمًا، وقد يتضمن ذلك استراتيجيات اتصال أفضل، وزيادة الوقت المخصص للزوجين، وتقسيم الواجبات المنزلية بشكل أكثر إنصافًا، والشفافية المالية، وما إلى ذلك إن الاتفاق على المبادئ التوجيهية المتبادلة يمنع تكرار المزالق السابقة.

6- قم بتمييز الفصول الجديدة بالطقوس

تستحق نقاط التحول المهمة الاعتراف بها من خلال لفتات رمزية تعلن الالتزام بكتابة قصة موحدة جديدة معًا، قد يتضمن ذلك احتفالات، أو رحلات ذات معنى إلى أماكن ذات ذكريات أكثر سعادة، أو إنشاء لوحات رؤية للمستقبل، أو تجميع مقاطع صوتية تلتقط الأجواء المتجددة للعلاقة، أو حوارات متخيلة تتبنى حقائق قاسية من أجل التخلص منها.

7- الاستثمار في الدعم المهني

حتى مع أفضل النوايا، فإن العبء العاطفي ينتقل دون وعي بين الأجيال أو يتجلى من جروح الطفولة بطرق يتداولها الأزواج غير المجهزين دون إجراء تحقيق أعمق، توفر الاستشارة وورش العمل ومجموعات الدعم أو التوجيه الروحي جميعها ضرورية وايضا الخبرة ضرورية في التغلب على أنماط العلاقات الراسخة التي فشل الاثنان وحدهما في معالجتها بشكل كافٍ في المرة الأولى.

من خلال العمل الذاتي الشجاع للتخلص من الإنكار والاستياء، وإنشاء الاستقلال، والمعالجة العاطفية مع الدعم، واحتضان الحكمة التي تم الحصول عليها يمكن لمنكسري القلب إعادة بناء أنفسهم بالكامل إما من أجل المصالحة النهائية أو حياة جديدة مكتملة بمفردهم.