الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما العلاقة بين ممارسة التأمل وعلاج مشاكل الاكتئاب والقلق؟

جريدة الدستور

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد التى تعود على الجسم من ممارسة التأمل بشكل أساسي، ونستعرض في السطور التالية الفاصيل الكاملة عن أهمية التأمل وعلاقته بعلاج الاكتئاب ومدى الفوائد التي تعود على الجسم من ممارسة التأمل بشكل اساسي.

 كيف يمكن أن يساعد التأمل في علاج الاكتئاب؟

ويقول باحث في تقرير لموقع "هيلث"، إن العشرات من أنواع التأمل المختلفة تسعى جميعها إلى تحقيق حالة من الوعي المتزايد، وأن هذا الوعي المتزايد يمكن أن يكون له فوائد بعيدة المدى للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق، فتشير مجموعة كبيرة من الأدلة إلى أن علاجات التأمل قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الاكتئاب السريرية، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من نوبة اكتئابية كبرى، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على طلاب برازيليين أن دورة التأمل لمدة ستة أسابيع قللت من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الطلاب. 

ووفقا لما جاء في الموقع، قالت أديتي نيروركار: "لقد ثبت أن التأمل، وخاصة التأمل الذهني، مفيد في علاج الاكتئاب، ولكن يجب استخدامه كجزء من الرعاية الطبية التقليدية تحت إشراف الطبيب وليس كبديل للرعاية الطبية التقليدية". 

وقال الدكتور نيروركار: "التأمل الذهني هو الوعي لحظة بلحظة باللحظة الحالية"، ويكون التأملا لذهني من خلال استخدام أنفاسك لمواصلة جذب انتباهك إلى اللحظة الحالية والمساعدة في إعادة التدريب المعرفي، وبالتالى الخروج من حالة الحزن والاكتئاب والتمتع باللحظة الحالية التى تعيشها، فأظهرت الدراسات أن التأمل الذهني قد يقلل من الاكتئاب والقلق والتوتر".

التأمل المحب

يركز تأمل المحبة واللطف على خلق موقف من الحب واللطف تجاه نفسك والآخرين، لقد وجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من التأمل لديهم قدر أقل من الاكتئاب، ونظرة أكثر إيجابية، ومشاعر سلبية أقل، وتعاطف أكبر.

قد يساعد التأمل المحب واللطف أيضًا في قمع النقد الذاتي، الذي يكمن وراء عدد من اضطرابات الصحة العقلية المختلفة. وجدت إحدى الدراسات أن الانخفاض في النقد الذاتي استمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد انتهاء جلسات التأمل الفعلية. 

العلاقة بين ممارسة التأمل وعلاج مشاكل الاكتئاب العلاقة بين ممارسة التأمل وعلاج مشاكل الاكتئاب والتوتر التوتر والقلق علاج مشاكل الاكتئاب الاكتئاب التأمل

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

الأكثر قراءة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

بدء امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ايركايرو.. تعلن أسعار تشجيعية تبداء 2300 جنيه للرحلات الذهاب والعودةً

وزير الدفاع الإسرائيلى: حرب غزة ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس