الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر لم تغلق معبر رفح".. أيمن الرقب: كلمة الرئيس السيسى اليوم صادقة

معبر رفح
معبر رفح

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الأكاذيب والاستفزازات الإسرائيلية بخصوص غلق مصر معبر رفح أمر ليس جديدًا على الاحتلال.

وأضاف الرقب في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الاحتلال يتحكم في إدخال المساعدات لغزة، متابعًا: "إسرائيل تتحكم حتى في السعرات الحرارية التي تدخل القطاع".

أيمن الرقب: مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

كما أشار إلى أن موقف مصر الذي أعلنته منذ اليوم الأول للحرب ثابت، مؤكدًا أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح أن البعض يربط بين نقل الأفراد وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مضيفًا: "المعبر لديه مشكلة في نقل الأفراد، ونحن نتفهم ذلك لكن المعبر لم يُغلق أبدًا في وجه إدخال المساعدات الإنسانية".

وأكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كانت صادقة وتحدث من قلبه ومن لا يسمع الكلمات الحق ويعيق إدخال المساعدات الإنسانية لغزة هو خصم لمصر وفلسطين.

السيسي الرئيس السيسي معبر رفح فلسطين مصر الحياة الحياة اليوم

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