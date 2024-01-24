الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيطاليا تنقل 30 طفلًا فلسطينيًا من معبر رفح لعلاجهم فى روما

إيطاليا
إيطاليا

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إجلاء أول 30 طفلًا من معبر رفح المصري، للحصول على ملجأ ومساعدات طبية في روما، بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي على غزة.

وأضاف كروسيتو: "وسيتم نقل 30 طفلًا آخرين وعائلاتهم إلى إيطاليا نهاية يناير الجاري، على متن سفينة عسكرية ستغادر ميناء العريش المصري".

وقال بيان وزير الدفاع الإيطالي، إن الأطفال سيتم علاجهم في مستشفيات في بولونيا وفلورنسا وجنوة وروما.

ولم يوضح الوزير متى أو كيف سيتم نقل الأطفال الأربعين المتبقين، حسبما ذكرت رويترز. 
واعتبر أن هذه الخطوة "واجب أخلاقي أكثر من كونها سياسية"، مضيفًا: "ولا يمكن للمرء أن يظل غير مبال في مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة".

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو معبر رفح المصري روما مساعدات طبية

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