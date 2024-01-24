9 شهداء وعشرات الجرحى.. الاحتلال يستهدف ملجأ "الأونروا" بخان يونس

نقل مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، اليوم الاربعاء، عن تقارير، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 75 آخرين بعد ما وصفه بـ "هجوم" على مركز تدريب تابع للأمم المتحدة مخصص كملجأ في خان يونس.

وأبلغ توماس وايت عن وقوع "خسائر جماعية" و"اشتعال النيران في المباني" بعد قصف مركز التدريب في خان يونس، مضيفًا أن الأشخاص الذين كانوا يحتمون داخل المبنى كانوا "محاصرين".

وقال “وايت” إن قذيفتي دبابة أصابتا المبنى الذي كان يأوي حوالي 800 نازح في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن فرق الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المراكز، لكن الطريق الذي تم الاتفاق عليه مع الجيش الإسرائيلي "مغلق بالضفة الترابية".

آخر تطورات الحرب على غزة

واستبعدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلانا شتاين، وقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن تتقدم والدعوات الدولية المتكررة لإسرائيل لوقف قصفها المستمر منذ أشهر لقطاع غزة.