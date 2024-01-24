الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

9 شهداء وعشرات الجرحى.. الاحتلال يستهدف ملجأ "الأونروا" بخان يونس

غزة
غزة

نقل مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، اليوم الاربعاء، عن تقارير، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 75 آخرين بعد ما وصفه بـ "هجوم" على مركز تدريب تابع للأمم المتحدة مخصص كملجأ في خان يونس.

وأبلغ توماس وايت عن وقوع "خسائر جماعية" و"اشتعال النيران في المباني" بعد قصف مركز التدريب في خان يونس، مضيفًا أن الأشخاص الذين كانوا يحتمون داخل المبنى كانوا "محاصرين".

وقال “وايت” إن قذيفتي دبابة أصابتا المبنى الذي كان يأوي حوالي 800 نازح في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن فرق الأونروا ومنظمة الصحة العالمية تحاول الوصول إلى المراكز، لكن الطريق الذي تم الاتفاق عليه مع الجيش الإسرائيلي "مغلق بالضفة الترابية".

 

آخر تطورات الحرب على غزة  

 

txt

5 شهداء جراء استهداف مسجد عمر بن عبدالعزيز شرقى مدينة رفح بقطاع غزة

واستبعدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلانا شتاين، وقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن تتقدم والدعوات الدولية المتكررة لإسرائيل لوقف قصفها المستمر منذ أشهر لقطاع غزة.

فلسطين غزة الأونروا الجرحى تسعة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

أول تعليق من غادة طلعت بعد ظهورها أمام السيسي في احتفالات الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟