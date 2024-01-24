الضويني: معرض الكتاب نافذة مصر الثقافية على العالم.. و"جناح الأزهر" فرصة للحوار

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر حريص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره نافذة مصر الثقافية على العالم.

وأوضح “الضويني” أن جناح الأزهر نافذة ثقافية متميزة بتصميماته الجذابة وإصداراته العلمية المميزة، وأركانه المتعددة، يفسح من خلاله المجال للشباب والمثقفين وأصحاب الفكر لتبادل الحوار حول أبرز القضايا الفقهية والدينية والفكرية التي تشغلهم، كما يقدم الأزهر من خلاله عرضا لأبرز جهوده الداخلية والخارجية، وتقديم جهود قطاعاته المختلفة للجمهور.

وافتتح الدكتور محمد الضويني، اليوم الأربعاء، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الــ 55، يرافقه الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

ركن الفتوى ومجلة نور والخط العربى والطفل والأنشطة الفنية

ويستقبل جناح الأزهر زواره اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس، ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث رافقته وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور عدد من الوزراء.

كما تقام فعاليات المعرض الثقافية للجمهور في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".