تقرير أمريكي: واشطن وطهران تتجنبان المواجهة المباشرة وتخوضان حربًا بالوكالة

سلطت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الضوء على تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منذ بداية الحرب بين اسرائيل وحماس، مشيرة الى تزايد احتمالات حدوث مواجهة بين القوى الإقليمية والعالمية في الشرق الأوسط.

واقتصر القتال إلى حد كبير على الهجمات الانتقامية بين الوكلاء الإيرانيين من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى، ولكن التدخل المباشر لكل من إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة زاد من المخاوف من أن الصراع بالوكالة بين البلدين قد يتحول إلى صراع مباشر.

تجنب المواجهة المباشرة بين ايران والولايات المتحدة الامريكية

وأضاف التقرير، أن الولايات المتحدة وإيران يتجنبان المواجهة المباشرة، وهاجمت القوات الأمريكية الجماعات المدعومة من إيران في اليمن وسوريا والعراق، في حين استهدفت تلك الجماعات أفرادًا أمريكيين في العراق وسوريا.

وفي المقابل استهدفت إيران ما وصفته بالجماعات المناهضة لها في العراق وسوريا وباكستان وردت الأخيرة بضربات انتقامية.