الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التخطيط": تشغيل 2730 محطة مياه شرب وتنفيذ 58 للتحلية بـ12.8 مليار جنيه

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية تحسنًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والتى انعكست على مضاعفة الطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الطرق على امتداد محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن التوسعات فى خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائى، وأيضًا ارتفاع نسب تغطية خدمات مياة الشرب والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية.

مشروعات المياه والصرف الصحي

ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصلت "الدستور" على نسخة منه، أحرزت الدولة تقدما كبيرا في رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب عن طريق تشغيل 2730 محطة مياه شرب، وإضافة 582 رافعة موزعة فى 3293 موقعًا على مستوى الجمهورية بإجمالىطاقة إنتاجية 30.1 مليون م3/ يوم بما يعادل منها 85.8% من المياه السطحية، و11.7% من المياه الجوفية، و2.5% من المياه التى جرت تحليتها لتحسين أداء نظم إمدادات المياه وخدمة مياه الشرب للمواطنين، ليبلغ طول شبكة المياع 166 ألف كم، وقد ترتب على ذلك تغطية نحو 98% من المناطق السكنية بمياه الشرب الصالحة.

كما أشار إلى تنفيذ إنشاء 200 مشروع لحصاد مياه الأمطار والسيول فى سيناء، وكذلك خزانات أرضية وسدود لتجميع الأمطار والسيول، للاستفادة منها فى إضافة 100 مليون متر مكعب، لتصل إلى 1.4 مليار متر مكعب عام 2030، والتوسع فى محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية حيث تم الإنتهاء من تشغيل وإنشاء 58 محطة بتكلفة إجمالية 12.8 مليار جنيه حتى عام 2022، ويمكن أيضًا إضافة 650 مليون متر مكعب من مياه التحلية إلى الميزان المائى لتصل إلى مليار متر مكعب بحلول 2030.

تطوير شبكة الكهرباء

وتطرق التقرير إلى التطور الملحوظ فى قطاع الكهرباء خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لتأمين احتياجات جميع القطاعات التنموية والخدمية من الكهرباء، خاصة بعد العجز فى إمدادات الطاقة الكهربائية المنتجة للوفاء بالأحمال المتزايدة، وفى هذا الصدد رفعت كفاءة البنية التحتية من خطوط الكهرباء على مستوى الجمهورية، وربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، وأنشئت محطات جددية، مع تنويع مصادر الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء وتحسين مناخ الاستثمار فى مجالات البحث والاستكشاف لتنمية الاحتياطيات وزيادة الإنتاج، وتنويع مصادر الطاقة.

وأوضح أن نصيب الطاقة الكهربائية المنتجة من النظم الحرارية بلغ نحو 88.2% فى 2021/2022، والكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة حوالى 11.8% فى 2021/2022، ومن المستهدف زيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء، مع بدء إجراءات مشروع الربط الكهربى مع المملكة السعودية لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين، وجرى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بديلًا عن البوتاجاز، ووصل الغاز إلى نحو 13.5 مليون وحدة سكنية منذ بداية بداية النشاط مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن، وتحقيق أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأعوام الأربعة الماضية 1.2  مليون وحدة سنويًا.

وفيما يخص قطاع الصرف الصحى، تستهدف الحكومة رفع نسبة التغطية من 86% على مستوى الجمهورية منها 96% فى الحضر و40% فى الريف، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتركيب خزانات الصرف المنزلى ووصلات الصرف الصحي، مع تحسين الخدمات ورفع كفاءتها لزيادة نسبة التغطية فى الريف والوصول إلى 100% فى الحضر.

البنية التحتية الطاقة الكهربائية مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي

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