الاكتفاء بحبس قاتلة ابنتها في الهرم "سنة مع الشغل"

قضت محكمة الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، في القضية رقم 33483 لسنة 2022 جنايات الهرم والمقيدة برقم 3373 لسنة 2022 كلي أكتوبر الدائرة 24، بالاكتفاء بمدة الحبس عام مع الشغل التي قضتها قاتلة ابنتها بالهرم.

وتعود تفاصيل القضية إلى السابع من أغسطس عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الشروع في قتل ابنتها البالغة من العمر 21 عاما بأن كالت لها العديد من الطعنات مستخدمة في ذلك آلة حادة.

وذكرت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها تعرضت لجروح طعنية نافذة وتم حجزها بمستشفيات جامعة القاهرة وعليه تم استدعاء المتهمة فحضرت لديوان القسم، وبمواجهتها بالواقعة قررت بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب مصروفات البيت وترك المجني عليها أولادها الصغار فترات طويلة، وبتاريخ 10-8-2022 انتقلت توفيت المجني عليها.

ودفع محمد ميزار، المحامي بالنقض، بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة وانتفاء علاقة السببية بين الفعل المزعوم والنتيجة ومرجع ذلك للتدخلات الجراحية التي تمت بالمستوصف الطبي وكذا بالقصر العيني، وأن تلك التدخلات تمت قبل الوفاة بأربعة أيام، كما دفع بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي وبسبق إصابة المجني عليها بمرض نفسي وهو اكتئاب حاد ثنائي القطب، أحد أهم مظاهرة الميول الانتحارية وإلحاق الأذى بالنفس والغير.