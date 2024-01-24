انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 6 محافظات.. تعرف على الأماكن

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، للكشف والعلاج مجانًا بعدد من المحافظات.

وتتضمن القوافل الطبية تخصصات: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).

وتشمل القوافل، والتي من المقرر أن تستمر يومي 24 و25 يناير 2024، محافظات (مطروح - الغربية - المنوفية - السويس - أسوان - الفيوم).

أماكن قوافل "حياة كريمة" الطبية اليوم