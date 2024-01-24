الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية فى 6 محافظات.. تعرف على الأماكن

قوافل حياة كريمة
قوافل "حياة كريمة" الطبية

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، للكشف والعلاج مجانًا بعدد من المحافظات.
وتتضمن القوافل الطبية تخصصات: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الآشعة والتحاليل).
وتشمل القوافل، والتي من المقرر أن تستمر يومي 24 و25 يناير 2024، محافظات (مطروح - الغربية - المنوفية - السويس - أسوان - الفيوم).

أماكن قوافل "حياة كريمة" الطبية اليوم

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