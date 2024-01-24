"الشهاوى" يتحدث لـ"الشاهد" عن أهمية دعم التصوف فى مصر (فيديو)

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "كانت هناك سلاسل كثيرة تصدر عن التصوف في الماضي من قبل دار الشعب، وكان أصدر عبد الحليم محمود العديد من كتب التصوف بشكل فردي، والذي كان مطاردًا من الجميع حتى وهو يشغل منصب شيخ الأزهر، وكان يمليها ولا يكتبها؛ لأنه كان يقدم التصوف للعامة والبسطاء، وأراد أن يقدم المتصوفين بشكل بسيط ومتاح، من أجل نشر الفكر الصوفي في مصر وفكرة الموالد والكتب".

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نشر فكرة التصوف في مصر يساعد على الانتصار في النهاية، والقضاء على أي متطرفين، وذلك من خلال توفير مصادر أخرى للنور؛ لأن السلفي يحتاج منصبًا وأموالًا ودعمًا، والإخواني يبحث عن السلطة طوال الوقت، أما المتصوف فهو يبحث عن الله والنور".