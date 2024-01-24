الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشهاوى" يتحدث لـ"الشاهد" عن أهمية دعم التصوف فى مصر (فيديو)

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "كانت هناك سلاسل كثيرة تصدر عن التصوف في الماضي من قبل دار الشعب، وكان أصدر عبد الحليم محمود العديد من كتب التصوف بشكل فردي، والذي كان مطاردًا من الجميع حتى وهو يشغل منصب شيخ الأزهر، وكان يمليها ولا يكتبها؛ لأنه كان يقدم التصوف للعامة والبسطاء، وأراد أن يقدم المتصوفين بشكل بسيط ومتاح، من أجل نشر الفكر الصوفي في مصر وفكرة الموالد والكتب".

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نشر فكرة التصوف في مصر يساعد على الانتصار في النهاية، والقضاء على أي متطرفين، وذلك من خلال توفير مصادر أخرى للنور؛ لأن السلفي يحتاج منصبًا وأموالًا ودعمًا، والإخواني يبحث عن السلطة طوال الوقت، أما المتصوف فهو يبحث عن الله والنور".

الشاعر أحمد الشهاوي التصوف دار الشعب عبد الحليم محمود شيخ الأزهر المتصوفين الفكر الصوفي الموالد الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز السلفي لإخواني

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازى ومقتل 21 عسكريًا إسرائيليًا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

عاجل.. منتخب الجزائر يودع كأس أمم أفريقيا على يد موريتانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار