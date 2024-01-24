الأربعاء 24 يناير 2024
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"الشهاوى" لـ"الشاهد": الغرب لا يدعم التصوف داخل البلدان العربية (فيديو)

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "الغرب سواء في أمريكا أو كندا أو أوروبا لا يدعمون التصوف داخل البلدان العربية؛ لأنهم يدعمون فقط المتطرفين حتى تكون هذه البلدان دائما تحت بركان ومزلزلة ومضطربة، فالتصوف يجعل الحياة سلسة وسهلة، ويخلق حوارًا وثقافات وحضارة ورخاء بين المجتمعات، فضلًا عن حرية التعامل مع الروح والنفس، والغرب لا يريد ذلك إطلاقًا".

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أعرف جيدًا أن عددًا كبيرًا من الناس قدمت لعمل منتديات صوفية هنا في مصر وبعض البلدان العربية الأخرى، ولكنهم لم يتلقوا دعمًا من الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أمريكا أو بريطانيا، على الرغم من أن جامعة أكسفورد تضم مركزًا للشاعر الصوفي محيي الدين بن عربي، وهناك أيضًا مركزًا آخرًا له في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية".

وواصل: "الغرب يهتم بالتصوف لصالحه، لكن سياستهم لا تدعم التصوف، ولكن من أجل دعم التصوف الآن يجب توفير العمل الجماعي على إعادة نشر جميع كتب التصوف في مصر؛ لأن الكتب منشورة بالفعل ولكنها غير متوفرة، رغم أن المصريين هم من بدأوا النشر، ولكن علينا أن نواصله".

وتابع: "جميع كتب المتصوف كان تنشر من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، وبشكل شخصي اقتنيت كتاب "كشف المحجوب" للهجويري من المجلس، والآن علينا أن نأمر بالنشر مرة أخرى، وأن يأتي الكثير من أساتذة التصوف لنشر كل كتب رسائل الماجستير والدكتوراة حول التصوف الإسلامي خلال 50 أو 60 عامًا".

الشاعر أحمد الشهاوي أمريكا كندا اوروبا التصوف المتطرفين الشاهد محمد الباز منتديات صوفية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كشف المحجوب

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