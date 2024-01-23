الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائبة ميرال الهريدى تهنئ الداخلية بالذكرى الـ٧٢ لعيد الشرطة

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدى

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال وأفراد الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة الـ 72، مؤكدة أن رجال الشرطة الأوفياء أعطونا درسًا في الوفاء والتضحية والانتماء في تقديم أرواحهم دفاعا عن الوطن.

وقالت النائبة في بيان لها اليوم، إن أبناء الشرطة البواسل قدموا أرواحهم ودمائهم فداءً للوطن، وواجهوا المخاطر والأعداء من أجل الحفاظً على هذا الوطن من أية محاولات شيطانية للعبث بأمنه واستقرار وجهود بنائه وتنميته.

 

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وأكدت عضو مجلس النواب أن الشرطة المصرية كانت على مر العصور ومازالت حتى اليوم درعًا لحماية الدولة المصرية، وأن تضحيات رجال الشرطة البواسل في التصدي لمحاولات التخريب وإثارة الفتن وزعزعة استقرار الدولة، ستظل دومًا محل تقدير وفخر للمصريين جميعًا، مضيفة: لن ينسى الشعب المصرى مواقفكم العظيمة للحفاظ على وحدة وتماسك المصريين وأمن واستقرار البلاد.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ضرورة الاتحاد والتكاتف لتدعيم أركان الدولة، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، متمنية التوفيق والسداد والأمان والخير والسلام لمصرنا الغالية، مقدمة التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة والشعب المصري العظيم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.
 

 

 

النائبة ميرال جلال الهريدي عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية عيد الشرطة محمود توفيق

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