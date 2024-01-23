"نقل ثقيل" تدهس 20 سيارة أعلى دائري المريوطية (فيديو)

كشف فيديو متداول على الفيسبوك، عن تفاصيل الحادث المروري البشع الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، والذي تسبب فيه سائق سيارة نقل ثقيل واصطدامه بـ20 سيارة.

وكشف الفيديو عن أن سائق النقل أعلى دائري المريوطية، لم يقم بالضغط على الفرامل، أثناء ازدحام الطريق فدخل بسرعته فأطاح بأربع سيارات من أعلى الكوبري بينما اصطدم بنحو 20 سيارة أخرى.

وقد تسبب الحادث في توقف حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا إلى الرماية وتسبب فى إصابة شخصين، وحدوث تهشم فى السور الطريق الدائرى.

وقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف المصرى الكبير اتجاه الرماية.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وسيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين على الفور لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.