غدًا.. افتتاح فرع "النيل للمجمعات الاستهلاكية" بحدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، افتتاح ثاني فرع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في منطقة الزهور سيتي، "الخامسة ابني بيتك سابقا"، بالتنسيق مع المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية والسلع الغذائية والمجمدات بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاته في الأسواق المحلية.

وقال الجهاز إنه سيتم التنسيق مع الشركة ووزارة التموين؛ لتوفير مقررات التموين وفارق نقاط الخبز من خلال ماكينة الصرف في حال توفيرها للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية، بدءا من أول كل شهر حتى نهايته.

وأكد الجهاز أن الافتتاح سيحضره عدد من مسئولي الجهاز وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والتشغيل اليومي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً، وهي الفترة التشغيل الرسمية أسوة بباقي المجمعات الاستهلاكية.

وتابع الجهاز أن هناك أربعة فروع أخرى لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية جار التجهيز والاستلام لتوفير السلع لها؛ ليصل إجمالي عدد الفروع 6 فروع في مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم استلام الفروع من الجهاز نظام نقل الأصول من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية.



فيما أكدت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح عدد كبير من السلع الأساسية والغذائية باسعار مخفضة 25% في الفرع الجديد أسوة بباقي الفروع المنتشرة في القاهرة والجيزة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار تنافسية.

واوضحت الشركة أنه سيتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها والزيت بـ40 جنيها العبوة 800 ملي فضلا عن طرح باقي السلع بأسعار مخفضة، وطرح جميع أنواع اللحوم والأسماك المجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضافت الشركة أنه جار أيضًا التجهيز للفرع الثالث لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في المنطقة الرابعة ابني بيتك بمدينة حدائق أكتوبر، وفي حال الانتهاء من التشطيبات وتجهيز الفرع بالسلع سيتم الإعلان عن الافتتاح والتشغيل.