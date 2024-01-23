الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة فى الأميرية

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة شاب متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة، لجلسة 13 فبراير المقبل.

وتلقى قسم شرطة الأميرية، في وقت سابق، بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب في إصابة شخصين، أحدهما في حالة خطرة، وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لكلب شرس على الطرف الثاني؛ لترهيبه، ما أسفر عن عقر الكلب لشخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية على المتهم، وبإحالته لجهات التحقيق المختصة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته.

امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة نصب محكمة

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