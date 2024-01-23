الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سى إن إن": جيش الاحتلال يحاصر خان يونس والمئات يحاولون الفرار

خان يونس
خان يونس

سلّطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على الحصار الإسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مدينة خان يونس في جنوب غزة بينما يحاول المئات الفرار من المنطقة. 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواته حاصرت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي يحاول فيه مئات الأشخاص النازحين إلى مستشفيات المدينة الفرار من المنطقة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الناس في مقرها وفي مستشفى الأمل القريب "في حالة من الذعر، ويحاولون الهروب من القصف الإسرائيلي المستمر"، ومن المتوقع أن يستمر الهجوم العسكري الإسرائيلي الكبير الجاري في غرب المدينة لعدة أيام أخرى، وفقا لمصدر مطلع على العملية.

وفي الوقت نفسه، تعاني إسرائيل من مقتل ما لا يقل عن 24 من جنودها في غزة، فيما يعد أكبر خسارة في الأرواح للقوات الإسرائيلية في القطاع منذ بدء الحرب مع حماس.

آخر التطورات فى غزة 

txt

أنقذوا غزة من المجاعة.. رواد التواصل الاجتماعي ينددون بمنع دخول المساعدات (تحليل بيانات)

 

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الإرهابيين قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية على يد قواته البرية، بالتنسيق مع القوات الجوية الإسرائيلية، بينما تكثف نشاطها العسكري في خان يونس وما حولها. وتعرضت المرافق الطبية في المدينة للقصف الإسرائيلي.

وقال أحمد نسيم، أحد سكان حي الأمل في خان يونس، لشبكة CNN، يوم الثلاثاء، إن الناس يغادرون منازلهم ويعودون أدراجهم، مضيفًا: "نحن نستعد للإخلاء، لكن هناك اشتباكات عنيفة في كل مكان حولنا". وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن مستشفيي الأمل والناصر في خان يونس "في خطر شديد"، حيث تتعرض المباني للشظايا، مما يعرض الأرواح للخطر.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن 24 من جنوده على الأقل قتلوا، أمس الإثنين، بعد أن أصابت قذيفة صاروخية دبابة كانت تحمي القوات الإسرائيلية، وانهار مبنيان من طابقين على الجنود بعد الانفجار. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذلك بأنه "أحد أصعب الأيام" منذ اندلاع الحرب، وقال إن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في الحادث.

واقترحت إسرائيل السماح لكبار قادة حماس بمغادرة غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، حسبما قال مسئولان مطلعان على المحادثات لشبكة CNN.

 وبشكل منفصل، أفاد موقع "أكسيوس"، الإثنين، بأن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار لمدة شهرين كجزء من صفقة رهائن محتملة. لكن مسئولا إسرائيليا قال لشبكة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء، إن أي عرض لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن "أبعد ما يكون عن كونه اقتراحا".

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة. وقال مايكل فخري، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه أمر غير مسبوق أن يعاني سكان مدنيون بأكملهم من الجوع بشكل كامل وبسرعة". وفي الوقت نفسه، تؤدي أكوام النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي المتدفقة في الشوارع إلى تفاقم المخاطر الصحية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يزيد تلوث الهواء من البيئة السامة، وفقًا لعمال الإغاثة والمدنيين في المنطقة.

غزة خان يونس الإحتلال الإسرائيلي الجنوب الفرار

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

بالزيادة الجديدة.. موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق المحلي بعد موجه الارتفاعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى