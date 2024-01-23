إنتاج الحبوب فى الصين يصل لمستوى قياسى جديد فى عام 2023

أعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية، عن وصول إنتاج الحبوب إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، بما يوفر ضمانة قوية للأمن الغذائي للبلاد.

وأوضحت الوزارة - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أورده تليفزيون شبكة الصين الدولية (سي.جي.تي.إن) - أن إنتاج الحبوب في عام 2023 بلغ 695.41 مليون طن متري؛ ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 1.3%، مشيرة إلى أن الإنتاج السنوي من الحبوب بقي فوق 650 مليون طن لأكثر من 9 أعوام متتالية.



ووصفت الوزارة، إنتاج الحبوب في الصين بأنه "منظم على نحو جيد مع احتياطات كافية تضمن الأمن الغذائي للبلاد"، متعهدة بتعزيز دعم السياسات لتقوية القطاع.

وقال أحمد عزام، محلل أسواق المال، إن الأسواق الناشئة حالة منفصلة بالنسبة للأسواق الكبرى، لأنها منعزلة، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة مثل الأرجنيتن وتركيا وأكبرها الصين والأخيرة اقتصاديًا مبتعدة بعض الشيء عن سياسة الولايات المتحدة خاصة في البيانات الاقتصادية.

وتابع، أن التضخم سجل في الصين انكماشًا على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، كما أن اليوان الصيني سجل بيانات سلبية واليوم ثبتت الفائدة، ولكنها قد تحركها لخروج التضخم من مرحلة الانكماش.

وأشار إلى أن الصين قد تحتاج لضخ السيولة وتخفيض الأسعار لمحاولة دعم الأفراد اقتصاديًا، موضحًا أن الصين كانت تواجه بيانات سلبية بسبب أزمة العقارات، لأنها تشكل 20% من الناتج المحلي.

وأكد أن تغيير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي قد تكون مختلفة بالنسبة للاقتصاديات الناشئة.