تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية في عابدين

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، الثلاثاء، محاكمة المتهم بـ تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه لجلسة 11 فبرير.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أحالته للجنايات التي تنظر المحاكمة.