"قومي السينما" ينظم ورشة للسيناريو بمركز الثقافة السينمائية

يعقد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر "ورشة مكثفة للسيناريو" تبدأ يوم الأربعاء ٣١ يناير في تمام الخامسة مساء على مدار 4 أيام وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين.

المركز القومي للسينما

وتستهدف الورشة عدد 65 من المشاركين في الفئة العمرية من 25 عامًا فأكثر، حيث يحاضر فيها السيناريست محمود خليل ويتناول فيها مراحل كتابة السيناريو ابتداءً من الفكرة حتى الوصول إلى السيناريو السينمائي، وذلك من خلال عدة محاضرات تتناول الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف، بهدف تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة السيناريو.

وقال الدكتور حسين بكر، رئيس المركز، في بيان صحفي، إنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية، وذلك في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية، ويتم تنظيم هذه الورش مجانًا للجمهور.

ويُشير إلى أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، في شارع شريف 36.

ومن المقرر أن يبدأ مركز الثقافة السينمائية 36 في استقبال طلبات الاشتراك ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يناير في تمام السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، وذلك لتعبئة استمارات الاشتراك للمشاركين، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.