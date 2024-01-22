الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات المصريين لمباراة المنتخب وكاب فيردى فى أمم إفريقيا

صورة أرشفية
صورة أرشفية

دقائق قليلة وتشهد الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية مقابلة المنتخب المصري لنظيره الرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بملعب فيليكس أوفوي بواني في أبيدجان، على أن يدير المباراة الحكم التشادى الحاج بن محمد اللاهو، وسيكون الحكم المسئول على تقنية (VAR) الجنوب إفريقي توم آبونجيل.

ورصد "الدستور" توقعات المصريين لمباراة المنتخب والرأس الأخضر في بطولة كأس أمم إفريقيا.

قال محمود طه، 26 عامًا، إن المنتخب المصري حقق بداية مقبولة في أمم إفريقيا، مؤكدًا صعوبة المباراة نظرًا لكونها قمة المجموعة الثانية بين الرأس الأخضر المتصدر والمنتخب الوطني ثاني المجموعة، محذرًا بأنهم سيسعون لتحقيق الانتصار الثالث تواليًا في البطولة، ومتوقعًا فوز مصر بنتيجة 2:1 لضمان التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يرى محمد إبراهيم، 20 عامًا، أن حظوظ منتخب مصر في التأهل للدور الـ16 ضعيفة، لتألق منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة منذ بداية البطولة وتأكيد خبرإصابة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، وعودته لناديه ليفربول لاستكمال علاجه؛ لأثرها على اللاعبين معنويًا.

قال أنس الخميسي، 22 عامًا، إن مباراة الرأس الأخضر ستكون بمثابة نقطة تحول لانطلاق المنتخب نحو النهائي، متوقعًا فوز المنتخب بنتيجة 3:0، لتفاؤله بدخول لاعب وسط الأهلي مروان عطية ونجمي الزمالك زيزو وأحمد فتوح لقائمة التشكيل، لافتًا إلى صعوبة مباراة الرأس الأخضر لتصدره المجموعة ولغياب العالمي محمد صلاح.

يسعى روي فيتوريا إلى قيادة المنتخب لتحقيق أول انتصاراته في بطولة أمم إفريقيا، بعد التعثر أمام منتخبي موزمبيق وغانا.

 

المجموعة الثانية مقابلة المنتخب المصري الرأس الأخضر المباراة الحكم المسئول

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