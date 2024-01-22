الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تكرّم الروائي فؤاد مرسي والشاعر محمود الحلواني

جانب من تكريم الروائي
جانب من تكريم الروائي فؤاد مرسي والشاعر محمود الحلواني

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بكل من الروائي والباحث فؤاد مرسي، والشاعروالناقد محمود الحلواني لبلوغهما سن الستين، حيث قام عمرو البسيوني رئيس الهيئة والشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بإهداء كل من المكرمين درع الهيئة وشهادة تقدير تكريما لمشوارهما الحافل بالعطاء الثقافي المميز.

الاحتفالية التي استضافها قصر ثقافة روض الفرج تعد بادرة جديدة تؤسس لمعاني العرفان والتقدير وإعلاء للقيم النبيلة، وشهدت حفلا موسيقيا احتفاء بالمكرمين، تلاه مشاركة عدد كبير من الأصدقاء والمحبين بشهادات حول إسهام فؤاد مرسي ومحمود الحلواني في الحياة الوظيفية ودورهما في تطوير العمل الثقافي، فضلا عن إسهامهما الإبداعي المميز.

شارك بالكلمات كل من الشعراء: عبده الزراع مدير عام إدارة الثقافة العامة بالهيئة، وسعيد شحاتة عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، والشاعر والناشر مجدي أبو الخير، والقاص والناقد حسن الجوخ نائب رئيس نادي القصة، وكل من القاص الدكتور حاتم رضوان، ومحمد رفاعي، ومختارعبد الوهاب.

وللقاص والروائي فؤاد مرسي العديد من الكتب التي كانت مدينة بنها فيها مسرحا للأحداث، بنها محل الميلاد والإقامة هي وحدها بطلة كتابه الجديد الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة القليوبية 2015"حكايات السيدة بنها"، صدر له عدد من المجموعات القصصية؛ منها:" رحم الشوارع، 1988، تحورات البحر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة أصوات أدبية 1994، زمن سيدى المراكبى، بالاشتراك مع آخرين، كتاب اليوم، مؤسسة أخبار اليوم 2006، قارب صغير بموتور، دار العلوم للطباعة والنشر 2008، ومن أعماله الروائية:"شارع فؤاد الأول، ط1، الهيئة المصرية العامة الكتاب 1999/ ط2، مكتبة الأسرة 2004، شباك مظلم فى بناية جانبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة أصوات أدبية 2002، قنطرة الوداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2009. "

 

الباحث فؤاد مرسي الشاعر والناقد محمود الحلواني الشاعر والباحث مسعود شومان عمرو البسيوني صر ثقافة روض الفرج

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