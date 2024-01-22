هشام زعزوع: الجمهورية الجديدة أسهمت فى الوصول إلى 15 مليون سائح

قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن السبب الرئيسي في الازدهار السياحي الاستقرار الأمني والسياسي التى قامت به الجمهورية الجديدة فلا يوجد سائح سيأتي إليك ولديك اضطراب أمني وسياسي، لافتًا إلى أن القطاع السياحي حقق طفرة خلال العام الماضي فقد استقبلنا نحو 14.906 مليون سائح.

وأضاف زعزوع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السبب الثاني لحدوث هذا التفوق السياحي أن فترة الإغلاق الذي مارستها الدول الأوروبية إبان فترة فيروس كورونا جعلت السائحين لديهم تعطش للسفر بعد هذه الفترة العصبية، وهذا ما كنا نتوقعه، فالحركة السياحة الدولية بشكل عام زادت معدلاتها، وكان لمصر نصيب كبير من الحركة السياحية العالمية، أما السبب الثالث فهو التعاون الخاص مع الدولة والمشاركة في الترويج والتسويق للمقصد السياحي المصر بالمعارض الخارجية والمحافل الدولية أسهم بشكل في إبراز صورة مصر بانة المقصد الأمن على السائحين.

ولفت إلى أن أسعار الصرف وزيادة أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري أسهمت في اختيار السائحين للمقصد المصري لزياراته، حيث يتناسب مع إمكانيات العديد منهم المادية لقضاء إجازاته.

تركيا تمتلك نحو مليون غرفة فندقية

وأشار زعزوع إلى أنه يجب العمل خلال الفترة القادمة على العمل على زيادة الطاقة الفندقية ليتناسب مع الحركة السياحية المتوقعة خلال الفترة القادمة، خاصة أننا لدينا بالزيادة الجديدة ما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية، في حين أن المنافس لدينا في منطقة الشرق الأوسط هي تركيا والتي تمتلك نحو مليون غرفة، ولذلك فزيادة الاستثمارات مطلوبة على وجه السرعة، كما يجب التعاون وفتح الطيران أمام شركات الطيران الأجنبية لدخول شركات الطيران بجميع فئاتها سواء المنخفض التكاليف أو المنتظم، كما لا بد من التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق الحملات الدعائية للسياحة المصرية، وأن نخاطب الغرب بلغتهم وثقافتهم فالحملة التي ستنطلق إلى أوروبا مختلفة عن الحملة التي تنطلق على آسيا وأسواق الصين والهند وغيرها فيجب أن أخاطب كل سوق رئيسية على حدة.