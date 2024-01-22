نهضة السياحة في مصر: استراتيجيات ناجحة لاستعادة الحركة السياحية

أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال فترة جائحة كورونا قد ساهمت في حماية القطاع السياحي واستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية.

وبفضل هذه الإجراءات، تم استعادة ثقة المستثمرين في تحقيق نمو متزايد في القطاع السياحي، حيث ارتفعت الأعداد السياحية بنهاية العام الماضي لتصل إلى 15 مليون سائح، متخطية عدد السياح في عام 2019 الذي بلغ 13 مليون سائح، وكذلك عام الذروة السياحية في 2010 حيث بلغ عدد السياح 14.7 مليون سائح.

الدولة قامت بإجراءات تحفيزية وداعمة للقطاع السياحي

وأضاف وهبة في تصريحات لـ"دستور"، أن الدولة قامت بإجراءات تحفيزية وداعمة للقطاع السياحي لتخطي عقبة جائحة كورونا، منها إعفاء المديونيات والرسوم المستحقة على القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم المستثمرين السياحيين وتقديمهم للحوافز الاستثمارية كالإعفاء من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وكذلك التسهيلات التي قدمت للسائحين الوافدين للحصول على التأشيرة. وأشار إلى أن هناك أكثر من 180 جنسية يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول فور وصولهم إلى المنافذ المصرية، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية.

ونوه وهبة بالتأكيد على أن كافة هذه الإجراءات التي قامت بها الدولة ساهمت في رفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر واستعادة الحركة السياحية لصالح مصر.

وأشار وهبة إلى أن هناك تنوع في الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر مما زاد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

يُشار إلى أن عام 2023 يُعتبر عامًا قياسيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث استقبلت مصر 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حققت مصر في عام الذروة 2010 استقبال 14.731 مليون سائح، كما وصلت نسبة نمو نصيب مصر من حركة السياحة العالمية إلى 33% في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9% في 2019 مقابل 1.2% في 2023.